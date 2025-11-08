search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AAON Inc.(AAON-US)EPS預估上修至1.41元，預估目標價為116.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對AAON Inc.(AAON-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.37元上修至1.41元，其中最高估值1.47元，最低估值1.35元，預估目標價為116.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.47(1.44)2.073.4
最低值1.35(1.28)1.92.96
平均值1.41(1.37)1.993.13
中位數1.41(1.37)23.12

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值13.97億15.78億18.59億
最低值13.56億15.06億17.40億
平均值13.84億15.55億17.97億
中位數13.87億15.60億17.75億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.990.731.242.132.02
營業收入5.15億5.35億8.89億11.69億12.01億

詳細資訊請看美股內頁：
AAON Inc.(AAON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAON

相關行情

台股首頁我要存股
AAON Inc.107.5+7.47%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty