鉅亨速報 - Factset 最新調查：AAON Inc.(AAON-US)EPS預估上修至1.41元，預估目標價為116.00元
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對AAON Inc.(AAON-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.37元上修至1.41元，其中最高估值1.47元，最低估值1.35元，預估目標價為116.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.47(1.44)
|2.07
|3.4
|最低值
|1.35(1.28)
|1.9
|2.96
|平均值
|1.41(1.37)
|1.99
|3.13
|中位數
|1.41(1.37)
|2
|3.12
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.97億
|15.78億
|18.59億
|最低值
|13.56億
|15.06億
|17.40億
|平均值
|13.84億
|15.55億
|17.97億
|中位數
|13.87億
|15.60億
|17.75億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.99
|0.73
|1.24
|2.13
|2.02
|營業收入
|5.15億
|5.35億
|8.89億
|11.69億
|12.01億
詳細資訊請看美股內頁：
AAON Inc.(AAON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
