search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AAON Inc.(AAON-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為96.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共6位分析師，對AAON Inc.(AAON-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.02元下修至1.38元，其中最高估值1.93元，最低估值1.33元，預估目標價為96.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.93(2.11)2.563.17
最低值1.33(1.93)1.92.85
平均值1.46(2.01)2.153.01
中位數1.38(2.02)2.143.01

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值13.74億16.00億17.95億
最低值13.40億15.06億17.16億
平均值13.54億15.39億17.56億
中位數13.52億15.30億17.56億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.990.731.242.132.02
營業收入5.15億5.35億8.89億11.69億12.01億

詳細資訊請看美股內頁：
AAON Inc.(AAON-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAAON

相關行情

台股首頁我要存股
AAON Inc.83.9+0.95%

延伸閱讀



Empty