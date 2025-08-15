鉅亨速報 - Factset 最新調查：AAON Inc.(AAON-US)EPS預估下修至1.38元，預估目標價為96.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對AAON Inc.(AAON-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.02元下修至1.38元，其中最高估值1.93元，最低估值1.33元，預估目標價為96.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.93(2.11)
|2.56
|3.17
|最低值
|1.33(1.93)
|1.9
|2.85
|平均值
|1.46(2.01)
|2.15
|3.01
|中位數
|1.38(2.02)
|2.14
|3.01
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|13.74億
|16.00億
|17.95億
|最低值
|13.40億
|15.06億
|17.16億
|平均值
|13.54億
|15.39億
|17.56億
|中位數
|13.52億
|15.30億
|17.56億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.99
|0.73
|1.24
|2.13
|2.02
|營業收入
|5.15億
|5.35億
|8.89億
|11.69億
|12.01億
詳細資訊請看美股內頁：
AAON Inc.(AAON-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
