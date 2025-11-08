鉅亨速報 - Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.9元，預估目標價為34.63元
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.01元下修至2.9元，其中最高估值3.84元，最低估值2.19元，預估目標價為34.63元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|3.84(3.84)
|4.7
|5.55
|4.63
|最低值
|2.19(2.19)
|2.6
|2.95
|3.59
|平均值
|2.97(2.98)
|3.87
|4.23
|4.11
|中位數
|2.9(3.01)
|4.03
|4.21
|4.11
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,523.80億
|1,561.70億
|1,629.60億
|1,582.93億
|最低值
|1,360.05億
|1,344.70億
|1,394.41億
|1,457.18億
|平均值
|1,438.99億
|1,466.96億
|1,513.04億
|1,520.06億
|中位數
|1,430.46億
|1,459.33億
|1,485.68億
|1,520.06億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|3.59
|3.66
|2.83
|4.69
|3.52
|營業收入
|1,241.83億
|1,295.04億
|1,247.64億
|1,412.76億
|1,422.68億
詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
