鉅亨速報

Factset 最新調查：本田汽車(HMC-US)EPS預估下修至2.9元，預估目標價為34.63元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對本田汽車(HMC-US)做出2026年EPS預估：中位數由3.01元下修至2.9元，其中最高估值3.84元，最低估值2.19元，預估目標價為34.63元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值3.84(3.84)4.75.554.63
最低值2.19(2.19)2.62.953.59
平均值2.97(2.98)3.874.234.11
中位數2.9(3.01)4.034.214.11

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,523.80億1,561.70億1,629.60億1,582.93億
最低值1,360.05億1,344.70億1,394.41億1,457.18億
平均值1,438.99億1,466.96億1,513.04億1,520.06億
中位數1,430.46億1,459.33億1,485.68億1,520.06億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS3.593.662.834.693.52
營業收入1,241.83億1,295.04億1,247.64億1,412.76億1,422.68億

詳細資訊請看美股內頁：
本田汽車(HMC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

