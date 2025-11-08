〈熱門股〉建準Q4及明年展望樂觀 周漲逾1成創新天價

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-08 11:05

散熱風扇廠建準 (2421-TW)9 月已開始出貨輝達 (NVDA-US)GB200、GB300，並持續看好 GPU 與 ASIC 伺服器需求增溫，樂觀看第四季及明年展望，激勵建準本周漲逾 1 成，股價衝上 168.5 元，創下歷史新天價。

建準Q4及明年展望樂觀，周漲逾1成創新天價。(圖：shutterstock)

建準本周漲 11.59%，周五 (7 日) 亮燈漲停鎖死 168.5 元，創下歷史新天價，並一舉站回 5 日線，周線連 6 紅。至於三大法人本周籌碼動向，本周合計買超 6213 張。

建準看好 AI 伺服器包含 ASIC 與 GPU 需求持續成長，樂觀看第四季出貨動能，且動能將延續至明年，明年表現有望優於今年。

至於整體第四季，建準指出，由於 10 月工作天數少，加上適逢歐美年末假期，預期第四季營運將持平至小幅成長。不過隨著輝達產品第四季放量，加上產品組合轉佳，可望推升毛利率，明年優於今年，並看好明年 AI 伺服器、電信設備及車用市場等事業群都將成長。