〈熱門股〉建準Q4及明年展望樂觀 周漲逾1成創新天價
鉅亨網記者劉玟妤 台北
散熱風扇廠建準 (2421-TW)9 月已開始出貨輝達 (NVDA-US)GB200、GB300，並持續看好 GPU 與 ASIC 伺服器需求增溫，樂觀看第四季及明年展望，激勵建準本周漲逾 1 成，股價衝上 168.5 元，創下歷史新天價。
建準本周漲 11.59%，周五 (7 日) 亮燈漲停鎖死 168.5 元，創下歷史新天價，並一舉站回 5 日線，周線連 6 紅。至於三大法人本周籌碼動向，本周合計買超 6213 張。
建準看好 AI 伺服器包含 ASIC 與 GPU 需求持續成長，樂觀看第四季出貨動能，且動能將延續至明年，明年表現有望優於今年。
至於整體第四季，建準指出，由於 10 月工作天數少，加上適逢歐美年末假期，預期第四季營運將持平至小幅成長。不過隨著輝達產品第四季放量，加上產品組合轉佳，可望推升毛利率，明年優於今年，並看好明年 AI 伺服器、電信設備及車用市場等事業群都將成長。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 建準看好各事業群明年成長 水冷板明年Q1量產
- 建準下半年GPU出貨成長 法人估全年營收有望年增2成
- 建準看好各事業群明年成長 水冷板明年Q1量產
- 〈台股盤後〉2萬8過關拉回跌44點 散熱、記憶體及矽光子氣勢如虹
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇