藍天Q3獲利創12年單季新高 EPS 1.54元 持續看好高階筆電需求

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-08 13:13

藍天 (2362-TW) 第三季雙率雙升、業外也因新台幣匯率回穩及資產評價利益回升，每股純益 1.54 元，創 12 年單季新高；公司持續看好高階筆電換機需求，加上 3C 通路及轉投資百貨事業受惠第四季消費旺季，也帶旺營運表現。

藍天Q3獲利創12年單季新高EPS1.54元 持續看好高階筆電需求。

藍天表示，筆電布局仍以高毛利的藍海機種為出貨主力，聚焦於重視品質與穩定性的日本及歐洲等成熟市場，並持續積極布局 AI PC 產品，滿足專業用戶及企業端對高效能運算的需求，同時抓住微軟 Win10 終止支援所帶來的換機潮。

藍天筆電事業第三季出貨 42.4 萬台、季增 3%；前三季筆電出貨 110 萬台；整體前三季藍海機種出貨占比達 62%，較去年同期提升 11 個百分點，透過高附加價值的藍海機種，進一步提升高階市場滲透率。

旗下 3C 通路百腦匯方面，藍天表示，第三季平均出租率達 95% 以上，單季租金收入季增 5%、年增 4%；下半年百腦匯北京店及群百汕頭、西安店均已簽入了長期租戶，加上中國經濟政策加深推進反內捲，百腦匯營運穩健。

此外，隨著雙 11 與雙 12 購物季熱潮來臨，百腦匯各門店同步推出多項 AI 相關新產品，涵蓋筆記型電腦、智慧手機、攝影設備、AI 學習機等熱門品類，全面滿足消費者對於智慧生活的需求。