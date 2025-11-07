鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至3.58元，預估目標價為113元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對巨大(9921-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.58元，其中最高估值6.09元，最低估值2.78元，預估目標價為113元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值6.09(5.15)8.8710.29
最低值2.78(2.78)5.526.48
平均值3.83(3.58)6.357.98
中位數3.58(3.5)6.017.51

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值69,246,45075,863,62081,322,540
最低值61,540,00064,379,00066,676,000
平均值64,296,34068,662,07072,986,970
中位數63,385,63068,382,34072,572,740

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.228.6815.5115.81
營業收入
(單位：新台幣千元)		71,278,77276,953,54692,043,67581,839,870

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

