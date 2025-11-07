鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至3.58元，預估目標價為113元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對巨大(9921-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.5元上修至3.58元，其中最高估值6.09元，最低估值2.78元，預估目標價為113元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|6.09(5.15)
|8.87
|10.29
|最低值
|2.78(2.78)
|5.52
|6.48
|平均值
|3.83(3.58)
|6.35
|7.98
|中位數
|3.58(3.5)
|6.01
|7.51
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|69,246,450
|75,863,620
|81,322,540
|最低值
|61,540,000
|64,379,000
|66,676,000
|平均值
|64,296,340
|68,662,070
|72,986,970
|中位數
|63,385,630
|68,382,340
|72,572,740
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.22
|8.68
|15.51
|15.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|71,278,772
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
