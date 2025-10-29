巨大：10 月下旬已與美國CBP 正式會面 第三方評核勞權同步進行
鉅亨網記者張欽發 台北
針對美國海關暨邊境保護局（CBP）於 9 月 24 日（美東時間）對巨大 (9921-TW) 集團台灣製造據點發布暫扣令（WRO），暫停輸美相關產品，巨大也積極展開補救措施，針對最新進展，巨大今 (29) 日指出，巨大集團代表團已於 10 月 下旬，在華盛頓特區與美國 CBP 正式會面。
巨大指出，此一會面的會議氣氛正面且具建設性，雙方就事實現況與後續改善方向進行充分交流。
巨大指出，巨大代表團首先感謝 CBP 迅速的回應，讓巨大得以當面澄清相關事實，並說明持續進行中的提升與改善。CBP 肯定巨大集團在暫扣令發布後積極應對的態度與作為，並且於第一時間與 CBP 展開建設性溝通與會議；同時，也肯定公司將勞動人權納入企業永續治理的目標並且積極實踐。
巨大指出，CBP 在會中強調，此案並非為了懲處 (not penalizing) 巨大，而是希望透過與企業協作 (collaboration)，推動企業在勞動與人權治理上的提升。巨大也明確表示願與 CBP 積極協作，而成為勞動與人權治理提升上的正向案例。
於此同時，巨大集團也已委請國際第三方評核機構展開查核作業，範圍涵蓋員工訪談、文件檢視、工廠與宿舍的實地評核，內容包括工作環境與生活設施的整體檢視。美國 CBP 亦表示，第三方評核報告為 CBP 相關作業程序中的重要一環。
巨大指出，巨大集團將持續依國際標準作為內部管理與改善的依據，落實公平、安全與尊重的職場環境，並持續對外更新進展，確保資訊透明與社會信任。
美國 CBP 於美東時間 2025 年 9 月 24 日宣布，對巨大在台灣生產的產品涉及存在「強迫勞動疑慮」發出暫扣令，禁止相關產品進口美國市場，並立即生效。巨大並發出重大訊息指出，可能影響集團營收 4-5%。同時，巨大展開行動尋求台灣官方的協助並於 9 月 29 日，透過美國律師事務所正式與 CBP 展開接觸，並將於安排正式會面。
