鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估上修至3.5元，預估目標價為113元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對巨大(9921-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.1元上修至3.5元，其中最高估值5.15元，最低估值2.78元，預估目標價為113元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.15(5.15)
|6.62
|9
|最低值
|2.78(1.53)
|5.52
|6.48
|平均值
|3.58(3.36)
|6.03
|7.52
|中位數
|3.5(3.1)
|6
|7.26
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|66,677,000
|69,273,000
|73,696,800
|最低值
|61,540,000
|64,379,000
|66,676,000
|平均值
|63,677,570
|67,633,270
|71,319,860
|中位數
|63,368,810
|68,364,680
|71,623,490
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.22
|8.68
|15.51
|15.81
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|71,278,772
|76,953,546
|92,043,675
|81,839,870
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9921/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 巨大擴大「零招聘費」政策至所有現職移工並完成新宿舍搬遷
- 盤中速報 - 集中市場加權指數上漲563.7點至27487.12點，漲幅2.09%
- 巨大受CBP暫扣令影響9月營收約2% 單月營收52.18億元
- 美利達：接軌國際勞動標準 對外籍移工全面實施「零付費政策」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇