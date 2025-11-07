鉅亨速報 - Factset 最新調查：星球健身(PLNT-US)EPS預估上修至3.02元，預估目標價為125.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共16位分析師，對星球健身(PLNT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.96元上修至3.02元，其中最高估值3.08元，最低估值2.88元，預估目標價為125.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.08(3.08)3.784.514.85
最低值2.88(2.88)3.343.714.71
平均值3(2.96)3.514.054.78
中位數3.02(2.96)3.54.044.78

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值13.17億15.37億16.43億17.95億
最低值12.97億13.90億15.54億16.74億
平均值13.09億14.46億15.80億17.34億
中位數13.10億14.37億15.75億17.34億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.190.511.181.622.00
營業收入4.07億5.87億9.37億10.71億11.82億

詳細資訊請看美股內頁：
星球健身(PLNT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

