鉅亨速報 - Factset 最新調查：星球健身(PLNT-US)EPS預估上修至3.02元，預估目標價為125.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對星球健身(PLNT-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.96元上修至3.02元，其中最高估值3.08元，最低估值2.88元，預估目標價為125.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.08(3.08)
|3.78
|4.51
|4.85
|最低值
|2.88(2.88)
|3.34
|3.71
|4.71
|平均值
|3(2.96)
|3.51
|4.05
|4.78
|中位數
|3.02(2.96)
|3.5
|4.04
|4.78
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|13.17億
|15.37億
|16.43億
|17.95億
|最低值
|12.97億
|13.90億
|15.54億
|16.74億
|平均值
|13.09億
|14.46億
|15.80億
|17.34億
|中位數
|13.10億
|14.37億
|15.75億
|17.34億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.19
|0.51
|1.18
|1.62
|2.00
|營業收入
|4.07億
|5.87億
|9.37億
|10.71億
|11.82億
詳細資訊請看美股內頁：
星球健身(PLNT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
