〈焦點股〉喬山進入9月旺季全年營運有望創高 股價觸及漲停
鉅亨網記者劉玟妤 台北
健身器材廠喬山 (1736-TW) 進入 9 月傳統旺季，且因具有台灣與越南布局，關稅稅率較有優勢，加上海運費下降、新台幣貶值有助毛利表現，喬山全年營運有望創高，激勵喬山今 (22) 日一度觸及漲停板。
喬山今天早盤以 162.5 元開高走高，盤中一度觸及漲停價 176 元，雖然未鎖住，不過截至 9 點 50 分，股價暫報 175 元，漲幅超過 9%，一舉站回半年線及年線，成交量超過 1000 張。至於三大法人近日籌碼動向，上周合計買超 135 張。
喬山在台灣與越南均有布局，稅率相較於中國具有 17% 優勢，且可靈活調整製造基地，降低生產成本，並執行關稅成本轉嫁。
此外，健身房龍頭 Planet Fitness(PLNT-US) 以及拉丁美洲 Smart Fit 積極展店，Planet Fitness 截至 2025 年 6 月 30 日，俱樂部總數達 2762 家，預估今年將新增 160 至 170 家，並持續擴張海外；Smart Fit 則預估今年新增 340 至 360 家俱樂部。喬山身為主要供應商，有望持續受惠。
