鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-11 18:45

‌



健身房龍頭 Planet Fitness(PLNT-US)，以及拉丁美洲 Smart Fit 積極展店，身為兩家健身房主要供應商的喬山 (1736-TW) 持續受惠，加上進到 9 月傳統旺季，喬山看好今年營收改寫新高。

喬山持續受惠健身房龍頭展店，看好全年營收續創高。(鉅亨網資料照)

Planet Fitness 日前公布第二季財報，營收年增 13%，會員人數達 2080 萬人，截至 2025 年 6 月 30 日，俱樂部總數達 2762 家，預估今年全年將新增 160 至 170 家，而 Planet Fitness 目前在全球 4 個國家設有據點，持續往海外擴張。

‌



拉丁美洲的 Smart Fit 展店更為積極，預估今年全年將新增 340 至 360 家俱樂部，較 2024 年展店增加 50 家。喬山表示，身為 Planet Fitness 與 Smart Fit 主要供應商，有望隨著客戶版圖擴張而持續受惠。

展望後市，喬山指出，訂單能見度有撐，加上進到 9 月傳統旺季，看好今年營收持續改寫新高。