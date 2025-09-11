喬山持續受惠健身房龍頭展店 看好全年營收續創高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
健身房龍頭 Planet Fitness(PLNT-US)，以及拉丁美洲 Smart Fit 積極展店，身為兩家健身房主要供應商的喬山 (1736-TW) 持續受惠，加上進到 9 月傳統旺季，喬山看好今年營收改寫新高。
Planet Fitness 日前公布第二季財報，營收年增 13%，會員人數達 2080 萬人，截至 2025 年 6 月 30 日，俱樂部總數達 2762 家，預估今年全年將新增 160 至 170 家，而 Planet Fitness 目前在全球 4 個國家設有據點，持續往海外擴張。
拉丁美洲的 Smart Fit 展店更為積極，預估今年全年將新增 340 至 360 家俱樂部，較 2024 年展店增加 50 家。喬山表示，身為 Planet Fitness 與 Smart Fit 主要供應商，有望隨著客戶版圖擴張而持續受惠。
至於關稅議題，喬山則提到，目前台灣與越南的關稅稅率，相較於中國具 17% 的優勢，喬山透過製造基地靈活布局，降低生產成本，並執行關稅成本轉嫁策略。此外，近期海運費下降，加上台幣貶值，有助提升毛利率表現。
展望後市，喬山指出，訂單能見度有撐，加上進到 9 月傳統旺季，看好今年營收持續改寫新高。
喬山 8 月營收 39.43 億元，月增 17.32%，年減 3.24%；累計今年前 8 月營收 302.31 億元，年增 17.53%。通路表現上，8 月商用器材持續成長，除了美國市場需求仍舊強勁外，同時西班牙、墨西哥及瑞士等市場也同步成長。
