鉅亨速報 - Factset 最新調查：星球健身PLNT-US的目標價調升至117元，幅度約4.46%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對星球健身(PLNT-US)提出目標價估值：中位數由112元上修至117元，調升幅度4.46%。其中最高估值175元，最低估值95元。
綜合評級 - 共有18位分析師給予星球健身評價：積極樂觀16位、保持中立2位、保守悲觀0位。
星球健身今(7日)收盤價為106.12元。近5日股價下跌4.46%，標普指數下跌0.28%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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