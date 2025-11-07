search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class APRMB-US的目標價調降至28元，幅度約3.45%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)提出目標價估值：中位數由29元下修至28元，調降幅度3.45%。其中最高估值42元，最低估值21元。

綜合評級 - 共有15位分析師給予Primo Brands Corporation Class A評價：積極樂觀12位、保持中立3位、保守悲觀0位。

Primo Brands Corporation Class A今(7日)收盤價為17.7元。近5日股價上漲3.45%，標普指數下跌1.5%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


相關行情

台股首頁我要存股
Primo Brands Corporation Class A17.7-21.9%

