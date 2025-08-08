鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class APRMB-US的目標價調降至38元，幅度約7.32%

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)提出目標價估值：中位數由41元下修至38元，調降幅度7.32%。其中最高估值48元，最低估值26元。

綜合評級 - 共有12位分析師給予Primo Brands Corporation Class A評價：積極樂觀11位、保持中立1位、保守悲觀0位。

Primo Brands Corporation Class A今(8日)收盤價為24元。近5日股價下跌7.32%，標普指數上漲0.01%短期股價無明顯表現。

