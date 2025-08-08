鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)EPS預估下修至1.48元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.48元，其中最高估值1.64元，最低估值1.14元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.64(1.7)
|1.96
|2.21
|2.57
|最低值
|1.14(1.33)
|1.49
|1.72
|2.57
|平均值
|1.44(1.54)
|1.72
|2
|2.57
|中位數
|1.48(1.55)
|1.75
|2.01
|2.57
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|70.03億
|72.81億
|75.72億
|77.45億
|最低值
|67.29億
|68.66億
|70.03億
|77.45億
|平均值
|68.65億
|71.28億
|74.17億
|77.45億
|中位數
|69.11億
|71.50億
|74.48億
|77.45億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.85
|-0.02
|0.18
|1.48
|-0.07
|營業收入
|19.54億
|20.73億
|22.15億
|17.72億
|51.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
