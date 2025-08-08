search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)EPS預估下修至1.48元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.55元下修至1.48元，其中最高估值1.64元，最低估值1.14元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.64(1.7)1.962.212.57
最低值1.14(1.33)1.491.722.57
平均值1.44(1.54)1.7222.57
中位數1.48(1.55)1.752.012.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值70.03億72.81億75.72億77.45億
最低值67.29億68.66億70.03億77.45億
平均值68.65億71.28億74.17億77.45億
中位數69.11億71.50億74.48億77.45億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.85-0.020.181.48-0.07
營業收入19.54億20.73億22.15億17.72億51.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPRMB

相關行情

台股首頁我要存股
Primo Brands Corporation Class A24-9.13%

延伸閱讀



Empty