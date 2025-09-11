search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.TIGO-US的目標價調升至48元，幅度約4.12%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)提出目標價估值：中位數由46.1元上修至48元，調升幅度4.12%。其中最高估值55元，最低估值36元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予Millicom International Cellular S.A.評價：積極樂觀4位、保持中立4位、保守悲觀0位。

Millicom International Cellular S.A.今(11日)收盤價為47.97元。近5日股價下跌4.12%，標普指數上漲1.3%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


