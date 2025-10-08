search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)EPS預估上修至6.12元，預估目標價為48.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)做出2025年EPS預估：中位數由5.25元上修至6.12元，其中最高估值6.89元，最低估值2.49元，預估目標價為48.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.89(6.89)5.784.714.15
最低值2.49(2.49)2.483.354.15
平均值5.09(4.89)4.124.144.15
中位數6.12(5.25)4.054.24.15

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值57.55億75.73億58.88億57.98億
最低值55.39億56.03億56.97億57.98億
平均值55.92億59.64億57.96億57.98億
中位數55.70億57.24億58.01億57.98億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.674.581.27-0.481.47
營業收入41.71億46.17億56.24億56.61億58.04億

詳細資訊請看美股內頁：
Millicom International Cellular S.A.(TIGO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

