鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Qnity Electronics, Inc.(Q-US)EPS預估上修至2.57元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Qnity Electronics, Inc.(Q-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.57元，其中最高估值2.71元，最低估值2.43元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.71(2.6)3.173.453.84
最低值2.43(2.43)2.793.193.84
平均值2.57(2.51)2.973.373.84
中位數2.57(2.5)33.423.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值47.31億50.48億52.78億55.63億
最低值46.10億49.02億52.21億55.63億
平均值46.71億49.64億52.47億55.63億
中位數46.78億49.67億52.45億55.63億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS3.702.423.31
營業收入47.55億40.35億43.35億

詳細資訊請看美股內頁：
Qnity Electronics, Inc.(Q-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股

