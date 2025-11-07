鉅亨速報 - Factset 最新調查：Qnity Electronics, Inc.(Q-US)EPS預估上修至2.57元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Qnity Electronics, Inc.(Q-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元上修至2.57元，其中最高估值2.71元，最低估值2.43元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.71(2.6)
|3.17
|3.45
|3.84
|最低值
|2.43(2.43)
|2.79
|3.19
|3.84
|平均值
|2.57(2.51)
|2.97
|3.37
|3.84
|中位數
|2.57(2.5)
|3
|3.42
|3.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.31億
|50.48億
|52.78億
|55.63億
|最低值
|46.10億
|49.02億
|52.21億
|55.63億
|平均值
|46.71億
|49.64億
|52.47億
|55.63億
|中位數
|46.78億
|49.67億
|52.45億
|55.63億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|3.70
|2.42
|3.31
|營業收入
|47.55億
|40.35億
|43.35億
詳細資訊請看美股內頁：
Qnity Electronics, Inc.(Q-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
