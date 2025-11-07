search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Cenovus能源(CVE-US)EPS預估上修至1.39元，預估目標價為20.34元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Cenovus能源(CVE-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.33元上修至1.39元，其中最高估值1.59元，最低估值1元，預估目標價為20.34元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.59(1.59)1.762.782.92
最低值1(1)0.50.982.23
平均值1.35(1.3)1.221.622.57
中位數1.39(1.33)1.251.552.57

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值393.70億429.86億456.67億377.61億
最低值350.76億278.12億289.90億347.22億
平均值372.43億352.83億366.13億362.42億
中位數371.25億333.26億351.90億362.42億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.450.222.531.591.23
營業收入98.61億369.75億513.86億386.79億396.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Cenovus能源(CVE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

CVE

Cenovus能源16.955+0.86%

