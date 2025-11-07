search icon



營收速報 - 泰福-KY(6541)10月營收4,684萬元年增率高達4650.61％

鉅亨網新聞中心


泰福-KY(6541-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4,684萬元，年增率4650.61%，月增率-44.8%。

今年1-10月累計營收為2.69億元，累計年增率718.34%。

最新價為57元，近5日股價上漲1.6%，相關生技醫療下跌-3.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-140 張
  • 外資買賣超：-139 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-1 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4,684萬 4651% -45%
25/9 8,486萬 3916% 260%
25/8 2,360萬 1611% 40%
25/7 1,688萬 111% -36%
25/4 855萬 404% -78%
25/3 3,940萬 6085% 453%

泰福-KY(6541-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥之研發、製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

