營收速報 - 泰福-KY(6541)10月營收4,684萬元年增率高達4650.61％
鉅亨網新聞中心
泰福-KY(6541-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4,684萬元，年增率4650.61%，月增率-44.8%。
今年1-10月累計營收為2.69億元，累計年增率718.34%。
最新價為57元，近5日股價上漲1.6%，相關生技醫療下跌-3.35%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-140 張
- 外資買賣超：-139 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4,684萬
|4651%
|-45%
|25/9
|8,486萬
|3916%
|260%
|25/8
|2,360萬
|1611%
|40%
|25/7
|1,688萬
|111%
|-36%
|25/4
|855萬
|404%
|-78%
|25/3
|3,940萬
|6085%
|453%
泰福-KY(6541-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物相似藥及新藥之研發、製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
