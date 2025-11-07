search icon



營收速報 - 三商電(2427)10月營收13.22億元年增率高達224.52％

鉅亨網新聞中心


三商電(2427-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣13.22億元，年增率224.52%，月增率298.82%。

今年1-10月累計營收為53.29億元，累計年增率40.89%。

最新價為25.6元，近5日股價下跌0%，相關資訊服務下跌-0.76%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+60 張
  • 外資買賣超：+40 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+20 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 13.22億 225% 299%
25/9 3.31億 -37% 40%
25/8 2.37億 0% -19%
25/7 2.93億 7% -48%
25/6 5.66億 89% -50%
25/5 11.23億 386% 222%

三商電(2427-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收三商電

相關行情

台股首頁我要存股
三商電25.6-0.58%
美元/台幣31.045+0.31%

