營收速報 - 三商電(2427)10月營收13.22億元年增率高達224.52％
三商電(2427-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣13.22億元，年增率224.52%，月增率298.82%。
今年1-10月累計營收為53.29億元，累計年增率40.89%。
最新價為25.6元，近5日股價下跌0%，相關資訊服務下跌-0.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+60 張
- 外資買賣超：+40 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+20 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|13.22億
|225%
|299%
|25/9
|3.31億
|-37%
|40%
|25/8
|2.37億
|0%
|-19%
|25/7
|2.93億
|7%
|-48%
|25/6
|5.66億
|89%
|-50%
|25/5
|11.23億
|386%
|222%
三商電(2427-TW) 所屬產業為資訊服務業，主要業務為金融自動化服務機器之銷售、租賃及維護。系統整合業務之軟、硬體規劃、開發建置及維護。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
