營收速報 - 神隆(1789)10月營收3.11億元年增率高達36.43％
今年1-10月累計營收為24.66億元，累計年增率-5.06%。
最新價為17元，近5日股價下跌-3.13%，相關生技醫療下跌-3.35%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-736 張
- 外資買賣超：-723 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|3.11億
|36%
|75%
|25/9
|1.77億
|-33%
|-49%
|25/8
|3.45億
|63%
|73%
|25/7
|1.99億
|-19%
|-23%
|25/6
|2.58億
|-9%
|-2%
|25/5
|2.62億
|4%
|16%
神隆(1789-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥、針劑製劑之研發、產銷及相關產品之諮詢及技術服務業務。生物技術服務。國際貿易業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
