營收速報 - 神隆(1789)10月營收3.11億元年增率高達36.43％

鉅亨網新聞中心


神隆(1789-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣3.11億元，年增率36.43%，月增率75.15%。

今年1-10月累計營收為24.66億元，累計年增率-5.06%。

最新價為17元，近5日股價下跌-3.13%，相關生技醫療下跌-3.35%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-736 張
  • 外資買賣超：-723 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 3.11億 36% 75%
25/9 1.77億 -33% -49%
25/8 3.45億 63% 73%
25/7 1.99億 -19% -23%
25/6 2.58億 -9% -2%
25/5 2.62億 4% 16%

神隆(1789-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為原料藥、針劑製劑之研發、產銷及相關產品之諮詢及技術服務業務。生物技術服務。國際貿易業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

台股首頁我要存股
神隆17-2.02%
美元/台幣31.045+0.31%

