營收速報 - 全域(3067)10月營收547萬元年增率高達559.71％
今年1-10月累計營收為4,918萬元，累計年增率29.54%。
最新價為18.8元，近5日股價上漲3.01%，相關其他電子類指數下跌-2.46%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：0 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|547萬
|560%
|-36%
|25/9
|857萬
|1839%
|250%
|25/8
|245萬
|214%
|-59%
|25/7
|590萬
|1193%
|75%
|25/6
|338萬
|239%
|-39%
|25/5
|555萬
|220%
|59%
全域(3067-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為全戶濾淨產品之生產與買賣。專業音響之製造及全球行銷。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
