search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 永豐金(2890)10月營收71.00億元年增率高達38.88％

鉅亨網新聞中心


永豐金(2890-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣71.00億元，年增率38.88%，月增率9.19%。

今年1-10月累計營收為625.50億元，累計年增率13.4%。

最新價為26.6元，近5日股價上漲2.12%，相關金融保險上漲0.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+56320 張
  • 外資買賣超：+51887 張
  • 投信買賣超：+4135 張
  • 自營商買賣超：+298 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 71.00億 39% 9%
25/9 65.02億 22% -3%
25/8 67.24億 22% 2%
25/7 65.79億 4% 3%
25/6 64.15億 6% 17%
25/5 54.61億 5% 8%

永豐金(2890-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收永豐金

相關行情

台股首頁我要存股
永豐金26.6+0.57%
美元/台幣31.045+0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

偏強
永豐金

82.61%

勝率

#波段上揚股

偏強
永豐金

82.61%

勝率

#極短線強勢

偏強
永豐金

82.61%

勝率

#法人看好股

偏強
永豐金

82.61%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
永豐金

82.61%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty