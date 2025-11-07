營收速報 - 永豐金(2890)10月營收71.00億元年增率高達38.88％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為625.50億元，累計年增率13.4%。
最新價為26.6元，近5日股價上漲2.12%，相關金融保險上漲0.46%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+56320 張
- 外資買賣超：+51887 張
- 投信買賣超：+4135 張
- 自營商買賣超：+298 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|71.00億
|39%
|9%
|25/9
|65.02億
|22%
|-3%
|25/8
|67.24億
|22%
|2%
|25/7
|65.79億
|4%
|3%
|25/6
|64.15億
|6%
|17%
|25/5
|54.61億
|5%
|8%
永豐金(2890-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為本公司得投資下列事業：銀行業、票券金融業、信用卡業、信託業、。保險業、證券業、期貨業、創業投資事業、經主管機關核准投資之外。國金融機構、其他經主管機關認定與金融業相關之事業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- PCB鑽針供需吃緊 尖點1-9月稅後賺2.4億元EPS達1.69元
- 創見⊕、愛普、世芯-ky、聯鈞、6xx8？『神奇寶貝』歡迎共襄盛舉
- 南僑將與米哥烘焙坊深入合資與合作 進一步跨足烘焙食品通路
- 【量大強漲股整理】台股震盪回檔，下一波看誰表現？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇