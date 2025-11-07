營收速報 - 國票金(2889)10月營收8.65億元年增率高達41％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為69.23億元，累計年增率1.3%。
最新價為16.05元，近5日股價上漲5.57%，相關金融保險上漲0.46%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+7544 張
- 外資買賣超：+7883 張
- 投信買賣超：-14 張
- 自營商買賣超：-325 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|8.65億
|41%
|-10%
|25/9
|9.66億
|71%
|8%
|25/8
|8.94億
|46%
|-7%
|25/7
|9.57億
|9%
|15%
|25/6
|8.30億
|-8%
|30%
|25/5
|6.41億
|-4%
|1495%
國票金(2889-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至27.32元，預估目標價為820元
- 星宇全航線機票85折起 年底迎來全台首架A350-1000
- 華航放大絕 不到萬元可直飛日韓 美澳航線2萬有找
- 健鼎1-3季稅後賺77.53億元 EPS達14.75元暫居PCB廠之冠
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇