search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 國票金(2889)10月營收8.65億元年增率高達41％

鉅亨網新聞中心


國票金(2889-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣8.65億元，年增率41%，月增率-10.47%。

今年1-10月累計營收為69.23億元，累計年增率1.3%。

最新價為16.05元，近5日股價上漲5.57%，相關金融保險上漲0.46%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+7544 張
  • 外資買賣超：+7883 張
  • 投信買賣超：-14 張
  • 自營商買賣超：-325 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 8.65億 41% -10%
25/9 9.66億 71% 8%
25/8 8.94億 46% -7%
25/7 9.57億 9% 15%
25/6 8.30億 -8% 30%
25/5 6.41億 -4% 1495%

國票金(2889-TW) 所屬產業為金融保險業，主要業務為金融控股公司業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收國票金

相關行情

台股首頁我要存股
國票金16.05-0.31%
美元/台幣31.045+0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能均線獲利股

偏強
國票金

73.33%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty