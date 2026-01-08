國票金2025賺23億元EPS 0.63元 國際票券獲利年增逾1成

國票金控 ( 2889-TW ) 今 (8) 日公布 2025 年 12 月自結稅後純益 2 億 2410 萬元，累計全年稅後純益 22 億 9556 萬元，較去年同期成長 5.73%，每股稅後純益 (EPS)0.63 元，12 月底每股淨值 12.7 元。

國票金指出，受美國聯準會於 2025 年降息 3 碼影響，外幣 RP 成本下跌，外幣債券養券已轉為正貢獻，加上 台幣 債持續養券正貢獻及處分債券獲利，債券業務獲利較去年同期成長，子公司國際票券全年獲利較去年同期成長 13.88%。

‌



子公司國票創投方面，由於投資部位評價利益顯著回升，同時處分部分已上市股票，2025 年本業累積獲利 1 億 3379 萬元，較去年度大幅成長，惟受海外投資事業國旺租賃虧損影響，全年整體獲利較去年同期減少 51.06%。