樺漢去年12月營收147.6億元創單月新高 今年看好三大成長引擎

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-07 19:16

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (7) 日公布去年 12 月營收 147.6 億元，創歷史單月新高，月增 11.6%、年增 4.5%；第四季營收 396.23 億元，季增 17.9%、持平去年同期，2025 年全年營收 1424 億元、年減 2.7%。

樺漢董事長朱復銓。(鉅亨網資料照)

展望 2026 年，樺漢表示，將以 AI 邊緣運算、雲地整合與智慧零售為成長引擎，全面驅動 ESaaS 平台在智慧城市、智慧製造及 ESG 領域的規模化落地，整體在手訂單能見度提升、營收結構優化的雙重利多下，集團獲利能力將再躍升。

樺漢去年 12 月各事業群表現來看，工業物聯網事業群 營收 69.5 億元，月增 20.8%、年增 37.4%。隨著全球零售、金融自動化、網路安全，與伺服器機櫃等需求回溫，相關專案出貨放量，推升單月營收表現。

智慧軟體與方案事業群 營收 27.6 億元，月增 36.9%、年減 26.1%；在 AI 與企業數位轉型需求擴大下，工業軟體、機器學習、數位雙生及雲地整合平台等高附加價值業務維持成長動能。

智慧工廠與廠務事業群 營收 50.5 億元，月減 7.4%、年減 5.2%，主要受自動化供應系統工程收入認列時點影響。整體營運結構逐步調整，未來將聚焦高科技設備材料銷售及自動化供應系統整合輸出。

其中，樺漢個體含全資子公司去年 12 月營收 17.1 億元，月減 3.2%、年增 13.4%，2025 全年營收達 208.7 億元，年增 29.1%，也是歷史新高；成長動能主要來自全球智慧製造、Edge AI 邊緣運算、資安通訊、機器視覺、AI 資料中心，以及數位雙生與雲地整合等應用。