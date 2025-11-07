鉅亨網新聞中心 2025-11-07 15:08

【台北訊】2025 台北國際金融博覽會於 11 月 7 日至 9 日在台北世貿一館登場，三竹資訊（股票代號 8284）以「智慧金融」為主題參展，展示涵蓋投資與企業應用的六大產品，亮點功能包括影音 AI 摘要、ETF 存股管理、策略選股、多視窗盤勢分析、SDK 個人版以及企業級簡訊服務，完整展現金融服務與資訊整合的最新應用成果。

三竹資訊揭示智慧金融新趨勢! 六大產品亮相金博會 體驗即贈限量好禮(圖:業者提供)

今年《三竹股市 TV》將 AI 應用導入影音內容，推出 影音 AI 文字摘要 與 節目個股時間標記 功能，可快速解析財經節目重點。使用者不僅能透過 AI 摘要迅速掌握內容核心，還能在畫面中查看節目提及個股的精準時間，並一鍵跳轉至對應段落，同時查看股價或加入自選，讓財經影音從「被動觀看」升級為「高效率資訊擷取」，大幅節省無效觀看與手動查找的時間成本。

《三竹股市 APP》以「行動投資儀表板」為主軸，整合 ETF 存股智慧管家（淨值預估、績效比較、成分股）與 大戶主力籌碼追蹤，同時串聯跨市場行情與即時資訊，協助投資人隨時掌握資金脈動與市場動向，是行動投資族群的管理利器。

《三竹股市 PC 版》則聚焦重度與專業投資需求，主打 多視窗自由佈局與盤勢分析整合，免安裝即可使用，並同步匯整 ETF 排行、個股資訊、影音與新聞等多元數據視窗，打造高效率的個人化看盤「作戰室」。

《三竹智選股》以 策略選股健診 為核心，支援自訂參數與回測機制，並整合籌碼分析與個股事件標籤總覽，即使無程式基礎也能執行選股策略，協助投資人快速篩選符合邏輯的潛力標的。

在企業應用領域，《三竹簡訊》以 高穩定性與高送達率 的企業級簡訊服務為主打，涵蓋品牌行銷、系統通知及會員溝通等多元情境；《三竹 SDK 個人版》則支援行情與策略串接，協助開發者與交易族群打造專屬投資流程與工具鏈。

展覽期間，三竹資訊推出「免費體驗送好禮」活動，完成任一產品體驗並追蹤官方粉絲團，即可兌換限量帆布袋或尼龍購物袋，數量有限，贈完為止。