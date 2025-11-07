〈金融博覽會〉導入生成式AI 中國信託AI信用卡秘書首曝光

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-07 19:25

2025 台北國際金融博覽會今 (7) 日盛大開展，中信金控展示銀行、人壽、證券、投信等子公司共 10 項創新金融應用，其中又以業界首創的「AI 信用卡秘書」最為吸睛，應用生成式 AI 依客戶需求提供專屬信用卡用卡攻略，僅需詢問「刷哪張卡最划算？」系統即會比對不同卡片權益與商店優惠，亦可統計花費明細並提供用卡建議，並依據民眾的消費習慣，主動偵測潛在刷卡交易風險，提醒民眾進行交易確認。

金管會主委彭金隆蒞臨中國信託展區指導，中信銀行董事長陳佳文親自接待。

本次展覽中國信託金控聚焦「科技暖心」、「體驗貼心」、「服務順心」三大面向，金管會主委彭金隆特別蒞臨中國信託展區指導，由中信銀行董事長陳佳文親自接待，在中國信託同仁引導介紹下，彭金隆特別體驗中國信託首創「AI 信用卡秘書」多項亮點服務，洽詢現有信用卡優惠活動，中國信託銀行董事長陳佳文進一步說明各展區特色。

中信銀行總經理楊銘祥開幕致詞時表示，中國信託從智能科技、場景拓展到數位創新，致力提供便捷且有溫度的數位服務，不僅全面升級客戶體驗，同時守護客戶資產，「對中國信託來說，科技不只是創新，更是守護每一個家庭的承諾。」

除了貼近民眾的「AI 信用卡秘書」外，中國信託重磅展出全新升級的「AI 智能防詐 ATM」結合 AI 影像分析與多重安全機制，即時偵測使用者是否以口罩、安全帽等物品遮掩臉部，並自動跳出警示頁面提醒移除遮蔽物；若鏡頭辨識到多張臉孔或可疑行為，將即時提醒並提供「鎖定帳戶」、「調降限額」、「啟動警鈴」等安全選項，強化 ATM 的防護機制，中信銀行預計今年底前將陸續導入逾 500 台具備 AI 智能辨識技術的 ATM。

此外，中信銀行亦攜手同業打造市場首創「跨行金流履歷安全網」，即時掃描異常資金流動，讓金融機構快速辨識可疑帳戶，攔阻詐騙金流；同時，結合中信銀行 ATM 與中國信託行動銀行 APP 的「跨機構數位身分驗證」提供跨行申請與密碼重設等服務，並透過「中信 Fast-ID」於銀行、保險、證券不同服務間快速完成身分驗證，兼顧便利與安全。

特別的是，中信銀行亦於現場展示個人及企業用戶專屬的智能服務，例如「智能分行服務生態圈」，融合數位體驗、AI 智能以及數據打詐三大關鍵科技打造「AI 智慧櫃員」，協助需前往分行辦理業務的客戶提前預約，提醒時間及應帶文件，並於客戶抵達時以對談方式，蒐集客戶資訊，比對內外部防詐資訊，若有需要，亦可通報行員、警察機關共同阻詐。此外，為協助理財專員提供多元且貼近客戶需求的服務，中信銀行自建「AI 理專助理」服務，可規劃適配投資理財建議，提升理專服務品質與效率。

至於專為企業客戶打造的「商戶智能客服」服務，則結合智能推薦、技術串接支援與數位化申請功能，依據商戶經營情境推薦最適合的金流產品，協助企業提升營運效率。本次也展出透過 APP 結合支付與數位智能服務等功能的「中國信託 uniopen 聯名卡」，卡友可現場體驗專屬優惠推薦、高風險交易提醒等全方位的智慧金融體驗。