營收速報 - 浩鼎(4174)10月營收552萬元年增率高達215％

鉅亨網新聞中心


浩鼎(4174-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣552萬元，年增率215%，月增率3.21%。

今年1-10月累計營收為4,326萬元，累計年增率-18.2%。

最新價為23.5元，近5日股價下跌-4.67%，相關生技醫療股價指數下跌-0.12%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+151 張
  • 外資買賣超：+151 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 552萬 215% 3%
25/9 535萬 15% 401%
25/8 107萬 -82% -74%
25/7 411萬 -67% 6%
25/6 388萬 -52% 4%
25/5 375萬 -44% -27%

浩鼎(4174-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收浩鼎

相關行情

台股首頁我要存股
浩鼎23.5+0.00%
美元/台幣31.045+0.31%

