營收速報 - 浩鼎(4174)10月營收552萬元年增率高達215％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為4,326萬元，累計年增率-18.2%。
最新價為23.5元，近5日股價下跌-4.67%，相關生技醫療股價指數下跌-0.12%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+151 張
- 外資買賣超：+151 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|552萬
|215%
|3%
|25/9
|535萬
|15%
|401%
|25/8
|107萬
|-82%
|-74%
|25/7
|411萬
|-67%
|6%
|25/6
|388萬
|-52%
|4%
|25/5
|375萬
|-44%
|-27%
浩鼎(4174-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為新藥研發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：勤誠(8210-TW)EPS預估上修至27.32元，預估目標價為820元
- 星宇全航線機票85折起 年底迎來全台首架A350-1000
- 華航放大絕 不到萬元可直飛日韓 美澳航線2萬有找
- 健鼎1-3季稅後賺77.53億元 EPS達14.75元暫居PCB廠之冠
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇