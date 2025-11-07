營收速報 - 世紀(5314)10月營收3.21億元年增率高達411.78％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為21.91億元，累計年增率418.11%。
最新價為104元，近5日股價下跌-5.13%，相關其他類指數下跌-0.06%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1777 張
- 外資買賣超：-1786 張
- 投信買賣超：+1 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|3.21億
|412%
|-1%
|25/9
|3.24億
|1056%
|41%
|25/6
|2.16億
|562%
|9%
|25/5
|1.99億
|423%
|-4%
|25/4
|2.07億
|368%
|7%
|25/3
|1.93億
|213%
|33%
世紀(5314-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為保健食品批發、零售。無店面零售業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- PCB鑽針供需吃緊 尖點1-9月稅後賺2.4億元EPS達1.69元
- 創見⊕、愛普、世芯-ky、聯鈞、6xx8？『神奇寶貝』歡迎共襄盛舉
- 南僑將與米哥烘焙坊深入合資與合作 進一步跨足烘焙食品通路
- 【量大強漲股整理】台股震盪回檔，下一波看誰表現？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇