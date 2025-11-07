search icon



營收速報 - 世紀(5314)10月營收3.21億元年增率高達411.78％

鉅亨網新聞中心


世紀(5314-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣3.21億元，年增率411.78%，月增率-1.08%。

今年1-10月累計營收為21.91億元，累計年增率418.11%。

最新價為104元，近5日股價下跌-5.13%，相關其他類指數下跌-0.06%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-1777 張
  • 外資買賣超：-1786 張
  • 投信買賣超：+1 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 3.21億 412% -1%
25/9 3.24億 1056% 41%
25/6 2.16億 562% 9%
25/5 1.99億 423% -4%
25/4 2.07億 368% 7%
25/3 1.93億 213% 33%

世紀(5314-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為保健食品批發、零售。無店面零售業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

