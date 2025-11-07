營收速報 - 晶彩科(3535)10月營收4,314萬元年增率高達2519.43％
晶彩科(3535-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4,314萬元，年增率2519.43%，月增率-49.71%。
今年1-10月累計營收為2.57億元，累計年增率-56.74%。
最新價為76.6元，近5日股價上漲0.93%，相關光 電 業下跌-0.76%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+588 張
- 外資買賣超：+510 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+78 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4,314萬
|2519%
|-50%
|25/9
|8,578萬
|4028%
|329%
|25/8
|1,999萬
|-49%
|342%
|25/7
|452萬
|-94%
|-84%
|25/6
|2,797萬
|-89%
|489%
|25/5
|475萬
|-96%
|-77%
晶彩科(3535-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為檢量測系統及設備。設備零組件及電子配件。維修收入。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
