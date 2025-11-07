search icon



營收速報 - 晶彩科(3535)10月營收4,314萬元年增率高達2519.43％

鉅亨網新聞中心


晶彩科(3535-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4,314萬元，年增率2519.43%，月增率-49.71%。

今年1-10月累計營收為2.57億元，累計年增率-56.74%。

最新價為76.6元，近5日股價上漲0.93%，相關光 電 業下跌-0.76%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+588 張
  • 外資買賣超：+510 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+78 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4,314萬 2519% -50%
25/9 8,578萬 4028% 329%
25/8 1,999萬 -49% 342%
25/7 452萬 -94% -84%
25/6 2,797萬 -89% 489%
25/5 475萬 -96% -77%

晶彩科(3535-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為檢量測系統及設備。設備零組件及電子配件。維修收入。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收晶彩科

相關行情

台股首頁我要存股
晶彩科76.6+1.19%
美元/台幣31.045+0.31%

