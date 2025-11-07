營收速報 - 全球傳動(4540)10月營收2.58億元年增率高達81.31％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為20.47億元，累計年增率13.29%。
最新價為36.8元，近5日股價下跌-3.35%，相關電機機械上漲3.49%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+95 張
- 外資買賣超：+86 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|2.58億
|81%
|12%
|25/9
|2.31億
|34%
|6%
|25/8
|2.18億
|26%
|-4%
|25/7
|2.26億
|49%
|-11%
|25/6
|2.54億
|21%
|29%
|25/5
|1.98億
|1%
|4%
全球傳動(4540-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等產品之製造及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
