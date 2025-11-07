search icon



營收速報 - 全球傳動(4540)10月營收2.58億元年增率高達81.31％

鉅亨網新聞中心


全球傳動(4540-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣2.58億元，年增率81.31%，月增率11.78%。

今年1-10月累計營收為20.47億元，累計年增率13.29%。

最新價為36.8元，近5日股價下跌-3.35%，相關電機機械上漲3.49%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+95 張
  • 外資買賣超：+86 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+9 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 2.58億 81% 12%
25/9 2.31億 34% 6%
25/8 2.18億 26% -4%
25/7 2.26億 49% -11%
25/6 2.54億 21% 29%
25/5 1.98億 1% 4%

全球傳動(4540-TW) 所屬產業為電機機械，主要業務為滾珠螺桿、線性滑軌及滾珠花鍵等產品之製造及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

台股台股營收營收速報10月營收全球傳動

