鉅亨速報

營收速報 - 遠雄來(2712)10月營收4,528萬元年增率高達58.81％

鉅亨網新聞中心


遠雄來(2712-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4,528萬元，年增率58.81%，月增率-1.53%。

今年1-10月累計營收為4.69億元，累計年增率67.76%。

最新價為19.3元，近5日股價上漲5.46%，相關觀光事業上漲2.51%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-8 張
  • 外資買賣超：-13 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+5 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4,528萬 59% -2%
25/9 4,599萬 34% -41%
25/8 7,754萬 106% 24%
25/7 6,269萬 173% 47%
25/6 4,259萬 115% 3%
25/5 4,134萬 738% 7%

遠雄來(2712-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營觀光旅館及餐廳業務。經營商品之銷售。健身房之經營。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

