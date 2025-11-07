營收速報 - 遠雄來(2712)10月營收4,528萬元年增率高達58.81％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為4.69億元，累計年增率67.76%。
最新價為19.3元，近5日股價上漲5.46%，相關觀光事業上漲2.51%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-8 張
- 外資買賣超：-13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4,528萬
|59%
|-2%
|25/9
|4,599萬
|34%
|-41%
|25/8
|7,754萬
|106%
|24%
|25/7
|6,269萬
|173%
|47%
|25/6
|4,259萬
|115%
|3%
|25/5
|4,134萬
|738%
|7%
遠雄來(2712-TW) 所屬產業為觀光餐旅，主要業務為經營觀光旅館及餐廳業務。經營商品之銷售。健身房之經營。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
