search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 亞航(2630)10月營收4.45億元年增率高達34.14％

鉅亨網新聞中心


亞航(2630-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣4.45億元，年增率34.14%，月增率-24.01%。

今年1-10月累計營收為45.48億元，累計年增率6.77%。

最新價為50.4元，近5日股價上漲1.36%，相關航 運 業下跌-2.8%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4633 張
  • 外資買賣超：-4868 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+235 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 4.45億 34% -24%
25/9 5.85億 12% 48%
25/8 3.95億 -15% -17%
25/7 4.79億 16% 1%
25/6 4.72億 22% -7%
25/5 5.10億 22% 27%

亞航(2630-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空器與有關裝備之維修、租賃與買賣。航空配件裝備之製造與裝配、精密工業設備之修理。以及上述各項業務之代理與顧問。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收亞航

相關行情

台股首頁我要存股
亞航50.4-3.08%
美元/台幣31.045+0.31%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
亞航

76.67%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
亞航

76.67%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
亞航

76.67%

勝率

#法人看衰股

中強短弱
亞航

76.67%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty