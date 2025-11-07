營收速報 - 亞航(2630)10月營收4.45億元年增率高達34.14％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為45.48億元，累計年增率6.77%。
最新價為50.4元，近5日股價上漲1.36%，相關航 運 業下跌-2.8%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4633 張
- 外資買賣超：-4868 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+235 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|4.45億
|34%
|-24%
|25/9
|5.85億
|12%
|48%
|25/8
|3.95億
|-15%
|-17%
|25/7
|4.79億
|16%
|1%
|25/6
|4.72億
|22%
|-7%
|25/5
|5.10億
|22%
|27%
亞航(2630-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為航空器與有關裝備之維修、租賃與買賣。航空配件裝備之製造與裝配、精密工業設備之修理。以及上述各項業務之代理與顧問。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
