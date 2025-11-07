營收速報 - 兆赫(2485)10月營收3.87億元年增率高達319.75％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為20.63億元，累計年增率-11.27%。
最新價為13.85元，近5日股價下跌-10.6%，相關通信網路上漲0.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1475 張
- 外資買賣超：-1484 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+9 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|3.87億
|320%
|35%
|25/9
|2.88億
|217%
|60%
|25/8
|1.80億
|80%
|35%
|25/7
|1.34億
|60%
|-12%
|25/6
|1.52億
|-45%
|-33%
|25/5
|2.27億
|-40%
|-18%
兆赫(2485-TW) 所屬產業為通信網路業，主要業務為數位有線視訊傳輸系統。數位衛星通訊傳輸系統。數位視訊轉換器產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- PCB鑽針供需吃緊 尖點1-9月稅後賺2.4億元EPS達1.69元
- 創見⊕、愛普、世芯-ky、聯鈞、6xx8？『神奇寶貝』歡迎共襄盛舉
- 南僑將與米哥烘焙坊深入合資與合作 進一步跨足烘焙食品通路
- 【量大強漲股整理】台股震盪回檔，下一波看誰表現？
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇