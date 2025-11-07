〈陸股盤後〉滬指失守4000點大關 終止連二漲 但周線小紅作收

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-07 16:30

中國 A 股三大指數今 (7) 日震盪走跌，上證指數 (SSEC) 結束連 2 日漲勢並從 4000 點大關跌落，但周線收小紅。

〈陸股盤後〉滬指失守4000點大關 終止連二漲 但周線收小紅（圖：Shutterstock）

滬指今日收低 0.25% 至 3997.56 點，深證成指 (SZI) 收黑 0.36% 至 13404.06 點，創業板指亦跌 0.51% 至 3208.21 點，滬深兩市成交額合計人民幣 1 兆 9991 億元，較前一交易日減少 562 億元。

大盤方面，AI 算力軟硬體族群領跌，機器人、CRO、消費電子概念股也出現調整，汽車、DeepSeek、金融科技指數跌幅亦靠前，佳華科技、標榜股份、恆帥股份等跌逾一成，中熔電氣跌逾 9%，神州資訊、科大國創、匯金股份、當虹科技等跌超 6%，超穎電子、統聯精密等跌逾 5%

上漲族群方面，化工股持續大漲，磷化工、電池上游材料類股集體爆發，天際股份、豐元股份、澄星股份、金浦鈦業、清水源、弘元綠能、億晶光電等股漲停。海南自貿區類股再度活躍，海馬汽車、海南礦業雙雙漲停。

根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 2099 檔股票上漲，3155 檔下跌，平盤 186 檔，滬深北三市共 82 檔股票漲幅在 9% 以上，10 檔股票跌幅在 9% 以上。

財信證券認為，短期內，在滬指放量突破前高之前恐仍將以震蕩為主，但隨著連續兩個交易日盤面上的題材族群活躍度提升，可積極把握好 A 股市場結構性機會。中期來看，在全球科技投資熱情不減、「反內捲」政策、居民儲蓄入市等因素支撐下，本輪慢牛行情的根基並未動搖，A 股仍存在繼續走強的基礎。

華金證券也指出，近期導致 A 股出現調整的一些因素可能逐步消減。市場指標角度，情緒指標未調整充分，但行業輪動基本完成。基本面來看，風險偏好可能上升，流動性維持寬鬆，短期調整可能結束，繼續慢牛走勢。

東方財富證券研究所所長孟傑表示，A 股中期震蕩慢牛的趨勢仍將持續。從全球宏觀和金融背景來看，在聯準會 (Fed) 降息周期啟動、美國關稅政策以及財政僵局的組合下，全球處於新一輪弱美元週期中，而基於中國產業全球競爭力的提升以及經濟基本面的逐步回穩，將帶動中國資產戰略配置價值繼續提升。從內部來看，中國科技新產業持續突破、出海新市場加速拓展、消費新動能陸續湧現，提供經濟新動能，而傳統行業在「反內卷」政策支持、產能週期演繹及地產中週期逐步築底帶動下，也有望迎來企穩改善，明後年企業盈利有望延續向好。