中國10月出口下降1.1% 進口成長1%
鉅亨網編譯鍾詠翔
中國海關總署周五（7 日）公布的數據顯示，中國 10 月以美元計價進口較一年前增長 1.0%，出口下降 1.1%。
中國 10 月以人民幣計價出口較去年同期下降 0.8%，進口增長 1.4%。
中國海關總署說，今年前 10 個月，貨物貿易進出口平穩增長，進出口總值人民幣 37.31 兆元，較一年前增加 3.6%。
前 10 個月，東盟為中國第一大貿易夥伴，中國與東盟貿易總值為人民幣 6.18 兆元，增長 9.1%，佔中國外貿總值 16.6%。
歐盟為中國第二大貿易夥伴，中國與歐盟貿易總值為人民幣 4.88 兆元，增長 4.9%，佔外貿總值 13.1%。
美國為中國第三大貿易夥伴，中國與美國貿易總值為 3.38 兆元，下降 15.9%，佔外貿總值 9%。
