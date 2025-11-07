search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.87元，預估目標價為90.5元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一(1216-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.92元下修至3.87元，其中最高估值4.31元，最低估值3.45元，預估目標價為90.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值4.31(4.31)4.596.52
最低值3.45(3.75)4.184.54
平均值3.88(3.97)4.375.26
中位數3.87(3.92)4.384.99

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值694,241,250729,767,670766,447,620
最低值663,383,200686,713,240747,082,000
平均值682,120,260717,814,280758,279,000
中位數683,241,100723,396,090759,793,200

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS3.643.233.023.5
營業收入
(單位：新台幣千元)		657,636,534581,102,935524,831,664473,501,669

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情

台股首頁我要存股
統一76.2-1.68%
美元/台幣30.992+0.14%

鉅亨贏指標

了解更多

#跌破區間

偏弱
統一

56.52%

勝率

#空頭均線下殺

偏弱
統一

56.52%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
統一

56.52%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
統一

56.52%

勝率

#弱勢下殺股

偏弱
統一

56.52%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty