鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.87元，預估目標價為90.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一(1216-TW)做出2025年EPS預估：中位數由3.92元下修至3.87元，其中最高估值4.31元，最低估值3.45元，預估目標價為90.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|4.31(4.31)
|4.59
|6.52
|最低值
|3.45(3.75)
|4.18
|4.54
|平均值
|3.88(3.97)
|4.37
|5.26
|中位數
|3.87(3.92)
|4.38
|4.99
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|694,241,250
|729,767,670
|766,447,620
|最低值
|663,383,200
|686,713,240
|747,082,000
|平均值
|682,120,260
|717,814,280
|758,279,000
|中位數
|683,241,100
|723,396,090
|759,793,200
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|3.64
|3.23
|3.02
|3.5
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|657,636,534
|581,102,935
|524,831,664
|473,501,669
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
