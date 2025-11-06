鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為318元

search icon



根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.38元，其中最高估值3.37元，最低估值1.85元，預估目標價為318元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值3.37(3.37)15.6526.63
最低值1.85(1.75)3.147.26
平均值2.47(2.47)8.2513.37
中位數2.38(2.5)7.5212.95

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值40,662,19067,834,58088,104,940
最低值38,997,00044,227,00049,338,250
平均值40,021,95050,606,37061,129,520
中位數40,162,00049,809,00057,512,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.32930.0516.38
營業收入
(單位：新台幣千元)		32,283,33142,252,57864,646,83652,228,457

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

