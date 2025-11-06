鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至2.38元，預估目標價為318元
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對南電(8046-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.5元下修至2.38元，其中最高估值3.37元，最低估值1.85元，預估目標價為318元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|3.37(3.37)
|15.65
|26.63
|最低值
|1.85(1.75)
|3.14
|7.26
|平均值
|2.47(2.47)
|8.25
|13.37
|中位數
|2.38(2.5)
|7.52
|12.95
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|40,662,190
|67,834,580
|88,104,940
|最低值
|38,997,000
|44,227,000
|49,338,250
|平均值
|40,021,950
|50,606,370
|61,129,520
|中位數
|40,162,000
|49,809,000
|57,512,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.32
|9
|30.05
|16.38
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|32,283,331
|42,252,578
|64,646,836
|52,228,457
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8046/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
