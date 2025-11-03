泰山前董事長詹岳霖開創新局「愛貓一生」以D2C切入市場
鉅亨網記者張欽發 台北
泰山 (1218-TW) 前董事長在卸下董事長職務後，仍在食品業界以寵物食品開創另一新局，在屏東農業科技園區設廠並砸下近 3 億元設廠，主要生產以貓咪爲主的寵物食品，詹岳霖的此一投資以「愛貓一生」爲自有品牌，並以 D2C 切入市場。
詹岳霖指出 ，以「愛貓一生」自有品牌，採取 D2C(Direct to Consumer) 的經營模式，即爲由官網直營、工廠直送的新商業經營直接切入市場，以官網接單並以宅急便快速送達飼主手中，將省下的成本投入更好的原料及更嚴謹的製程。
設廠於屏東的「愛貓一生」即將於 12 月完成全部設備的進駐，一條全自動化生產線，可生產每小時達 4000 杯的易撕膜主食杯，隨工廠的擴建及產能提升，產能可提升 4 倍，預估年營收加上凍干及其他用品，將 3 億元水水準；達詹岳霖指出，設廠於屏東的「愛貓一生」也將以觀光工廠型態經營， 也讓愛貓人得以一看全部的生產流程。
設廠於台灣屏東的「愛貓一生」生產線，詹岳霖指出，將不會接其他如犬類食品或來自代工的業務。集中全力在貓食產品，也有意以跨境電商模式對海外拓展市場。
根據農業部與台灣經濟研究院資料顯示，台灣寵物市場持續擴張，其中貓咪飼養與消費板塊成長最為迅速。截⾄ 2023 年，全台飼養貓隻約 131 萬隻，約有 96 萬戶家庭 養貓，平均每⼾ 1.36 隻。貓的飼養比率已達全國家庭的 10.4%，反映出都市化與小家庭化的趨勢下，貓咪已成為新世代飼主的首選，也推動整體「貓經濟」快速崛起。貓食品市場規模近 136 億元。
目前台灣食品業有統一 (1216-TW)、福壽 (1219-TW) 投入寵物食品市場、大成 (1210-TW) 也將以建立新廠積極切入。
