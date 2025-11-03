泰山前董事長詹岳霖開創新局「愛貓一生」以D2C切入市場

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-03 17:28

泰山 (1218-TW) 前董事長在卸下董事長職務後，仍在食品業界以寵物食品開創另一新局，在屏東農業科技園區設廠並砸下近 3 億元設廠，主要生產以貓咪爲主的寵物食品，詹岳霖的此一投資以「愛貓一生」爲自有品牌，並以 D2C 切入市場。

詹岳霖與其愛貓「My Queen」。(鉅亨網記者張欽發攝)

詹岳霖指出 ，以「愛貓一生」自有品牌，採取 D2C(Direct to Consumer) 的經營模式，即爲由官網直營、工廠直送的新商業經營直接切入市場，以官網接單並以宅急便快速送達飼主手中，將省下的成本投入更好的原料及更嚴謹的製程。

設廠於屏東的「愛貓一生」即將於 12 月完成全部設備的進駐，一條全自動化生產線，可生產每小時達 4000 杯的易撕膜主食杯，隨工廠的擴建及產能提升，產能可提升 4 倍，預估年營收加上凍干及其他用品，將 3 億元水水準；達詹岳霖指出，設廠於屏東的「愛貓一生」也將以觀光工廠型態經營， 也讓愛貓人得以一看全部的生產流程。

「愛貓一生」工廠正面照。(圖：愛貓一生提供)

設廠於台灣屏東的「愛貓一生」生產線，詹岳霖指出，將不會接其他如犬類食品或來自代工的業務。集中全力在貓食產品，也有意以跨境電商模式對海外拓展市場。