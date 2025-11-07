鉅亨速報 - Factset 最新調查：聯詠(3034-TW)EPS預估下修至26.16元，預估目標價為449元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對聯詠(3034-TW)做出2025年EPS預估：中位數由26.52元下修至26.16元，其中最高估值31.33元，最低估值25.29元，預估目標價為449元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|31.33(31.33)
|37.87
|36
|最低值
|25.29(24.97)
|26.93
|30.24
|平均值
|26.73(26.97)
|30
|32.71
|中位數
|26.16(26.52)
|29.84
|32.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|105,427,870
|114,929,650
|126,794,000
|最低值
|99,460,000
|98,138,920
|106,638,660
|平均值
|101,305,190
|105,461,730
|113,334,600
|中位數
|100,724,930
|105,003,290
|110,869,780
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|33.43
|38.32
|45.96
|63.87
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|102,787,751
|110,428,698
|109,956,674
|135,365,510
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3034/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
