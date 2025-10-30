鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - UnitBEP-US的目標價調升至32.22元，幅度約3.2%

search icon



根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)提出目標價估值：中位數由31.22元上修至32.22元，調升幅度3.2%。其中最高估值38元，最低估值20元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予Brookfield Renewable Partners LP - Unit評價：積極樂觀11位、保持中立4位、保守悲觀1位。

Brookfield Renewable Partners LP - Unit今(30日)收盤價為30.75元。近5日股價上漲3.2%，標普指數上漲2.85%股價漲幅表現優於大盤。

