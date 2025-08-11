search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至0.14元，預估目標價為31.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.18元下修至0.14元，其中最高估值1.26元，最低估值-0.5元，預估目標價為31.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值1.26(2.59)1.841.71
最低值-0.5(-0.5)-0.28-1.66
平均值0.18(0.58)0.560.18
中位數0.14(0.18)0.380.43

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值67.41億76.46億86.81億50.63億
最低值62.20億64.10億71.67億50.63億
平均值64.07億70.37億77.38億50.63億
中位數63.91億69.85億73.66億50.63億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.61-0.69-0.60-0.32-0.89
營業收入37.55億40.71億46.56億49.19億57.82億

詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBEP

相關行情

台股首頁我要存股
Brookfield Renewable Partners LP - Unit24.89-2.20%

延伸閱讀



Empty