鉅亨速報 - Factset 最新調查：Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)EPS預估下修至0.14元，預估目標價為31.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.18元下修至0.14元，其中最高估值1.26元，最低估值-0.5元，預估目標價為31.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.26(2.59)
|1.84
|1.71
|最低值
|-0.5(-0.5)
|-0.28
|-1.66
|平均值
|0.18(0.58)
|0.56
|0.18
|中位數
|0.14(0.18)
|0.38
|0.43
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|67.41億
|76.46億
|86.81億
|50.63億
|最低值
|62.20億
|64.10億
|71.67億
|50.63億
|平均值
|64.07億
|70.37億
|77.38億
|50.63億
|中位數
|63.91億
|69.85億
|73.66億
|50.63億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.61
|-0.69
|-0.60
|-0.32
|-0.89
|營業收入
|37.55億
|40.71億
|46.56億
|49.19億
|57.82億
詳細資訊請看美股內頁：
Brookfield Renewable Partners LP - Unit(BEP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
