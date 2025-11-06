鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-11-06 21:24

2024 年新光金控併購案同時出現合意及敵意 (公開收購) 兩種方式的雙龍搶珠，引發市場熱議。金管會主委彭金隆也坦言「金融控股公司投資管理辦法」確實有調整空間，經參酌各界意見後再次修正相關規定，金控尋求公開收購必須符合逾 25% 持股＋全現金原則，首次投資金融機構應提具的書件修正為具合理性與可行性的計畫，以取代「董事會不反對之決議」。此次修正共有七大重點，預計 11 月底前就會上路。

七大重點一次看！金控公開收購須逾25%持股＋全現金 新遊戲規則11月底前上路

金管會表示，為使相關法規更符合金融市場併購實務運作並健全市場秩序，參考國內外市場併購實務案例經驗，研提「金融控股公司投資管理辦法」修正草案，並於今年 7 月 31 日召開公聽會聽取專家學者及金控業者寶貴意見。

預告期間，專家學者考量董事會實務運作與公司治理程序，建議刪除原條文中有關金控公司首次投資金控公司、銀行、保險公司及證券商「應取得被投資事業董事會不反對之決議」，以及修正應備書件等意見，金管會均予參採，納入本次修正條文中。

金管會簡化法規修訂與整併政策之七大重點：

金控公司首次投資公開發行公司應以現金為對價，避免股價波動影響股東權益。 首次投資金融機構的持股比率須逾 25%，回歸金融控股公司法有關控制性股權的定義。 首次投資金融機構應提具的書件，修正為提出具合理性及可行性計畫。 提供雙重槓桿比率 (DLR) 調整期間，以符合併購作業實務。 引入審計委員會與獨立專家意見，以強化董事會決策過程。 公開收購條件在投資案未經許可前不得對外公布，以避免影響市場波動與股東權益。 經否准的申請案，一年內不得再次申請投資同一被投資事業。

金管會表示，金控公司投資的管理規範自 2002 年首次訂定以來，歷經多次沿革與修正，本次修正目的，主要是考量符合併購實務運作並減少整併過程中的不確定性，加速整併個案完成，建構健全的併購環境。

先前公聽會有學者建議首次投資金融機構持股從逾 25% 改為 20%，以利與「合併報表編製門檻」一致。對此，銀行局副局長王允中表示，雖然 20% 在會計上較一致，但徵詢實質使用這項規範的業者意見後，都認為 25% 對金控實務操作較簡單、可遵循性較高，因此維持 25% 不變。

另有學界建議應開放市場自由選擇對價 (現金或換股)，因國際上少有全現金的要求。王允中回應，金融機構併購與一般公司不同，必須以維持市場秩序與金融穩定為前提。若使用非現金方式，可能較易引發價格波動、影響市場公平。且公開收購無需經董事會或股東會通過，若非現金對價，恐損及股東權益。因此仍限定以現金為收購對價。