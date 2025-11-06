樺漢10月營收雙減 旗下三大事業群完成策略重組

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-06 19:18

工業電腦廠樺漢 (6414-TW) 今 (6) 日公告 10 月營收 116.4 億元，月減 2.3%、年減 5.3%；累計前 10 月營收 1141.2 億元，年減 4.1%，樺漢也以「AI 轉型」為核心策略，於 10 月完成旗下三大事業群的策略性重組。

左起為樺漢總經理蔡能吉、董事長朱復銓。(鉅亨網資料照)

樺漢表示，新的三大事群分別為工業物聯網事業群 (Industrial IoT)、智慧軟體與方案事業群 (AI Software & Solutions)、以及智慧工廠與廠務事業群 (Smart Factory & Facility Engineering)，全面深化 Edge AI 運營技術與資訊技術 (OT/IT) 的整合與落地應用。

樺漢 10 月各事業群表現方面，工業物聯網事業群營收達 56.9 億元，月減 6.7%、年減 6.0%，智慧軟體與方案事業群營收 18.1 億元，月減 10.0%、年增 8.1%，續攻高毛利產品驅動成長，智慧工廠與廠務事業群營收 41.4 億元，月增 8.8%、年減 9.3%。

其中，樺漢個體含全資子公司 10 月營收達 19.4 億元，月增 9.7%、年增 36.8%，主要受惠於全球智慧製造、Edge AI 邊緣運算系統、機器視覺、AI 資料中心、網安通訊、數位雙生、雲地整合系統等需求。

另外，集團的 ESaaS (Ennoconn Solution as a Service) 智慧平台整合方案，包括能源裝置、設備與建築智慧管理、ESG 節能減碳及 AI 技術應用導入，同步展現成長動能。