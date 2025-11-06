巨有科技Q3轉盈 EPS 1.26元 全年營收估創高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-11-06 20:04

巨有科技 (8227-TW) 今 (6) 日公布第三季財報，受惠高階製程 NRE 專案挹注，稅後淨利 0.5 億元，每股稅後盈餘 1.26 元，較上季轉盈，累計前三季達 1.4 元。

巨有科技董事長賴志賢。

展望後市，巨有科技指出，雖然第四季營收預期將因部分專案排程調整而低於第三季，但全年度營收仍將創下歷史新高。此外，公司積極布局及承接客戶端的高階製程委託設計 (NRE) 專案數持續增加，以及未來高階新製程量產 (MP) 需求，預期皆將成為公司營運動能持續成長的主要驅動力。

巨有科技第三季營收 4.62 億元，季增 67%，年增 210.4%，毛利率 19.3%，季減 7 個百分點，年減 15.5 個百分點，主因為新接專案導入初期之產品組合調整，營益率 10%，季減 2.8 個百分點，年增 5.6 個百分點，稅後淨利 0.5 億元，每股稅後盈餘 1.26 元。

巨有科技前三季營收 9.34 億元，年增 93.9%，毛利率 21.2%，年減 6.6 個百分點，營益率 8.7 %，年增 3.9 個百分點，稅後淨利 0.55 億元，每股稅後盈餘 1.4 元。

隨著 AI 與 HPC 成為全球半導體產業主要成長動能，巨有科技將持續聚焦 AI 加速器、資料中心與人形機器人等新興應用市場，結合 2.5D/3D 先進封裝與 Die-to-Die 高速互連架構，協助客戶縮短產品開發與上市時程。公司並藉由台積電 (2330-TW)(TSM-US) Design Center Alliance (DCA) 與 Synopsys IP OEM Program 的技術資源，持續強化 3 至 16 奈米製程的設計與量產能力，積極擴大高階製程專案布局。