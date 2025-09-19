巨有科技擬赴中國設子公司 投資金額50萬美元

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-19 18:34

ASIC 廠巨有科技 (8227-TW) 今 (19) 日公告，為提供客戶更彈性及完整服務，擬赴中國設立持股 100% 之子公司，投資金額為 50 萬美元，有助巨有科技進一步擴大潛在市場。

巨有董事長賴志賢。(鉅亨網資料照)

巨有科技客戶遍及多國，包括台灣、中國、歐洲、美國、日本、以色列、韓國、新加坡及越南等，為因應客戶需求，此次也經過董事會決議，通過新設立大陸子公司案。

巨有科技指出，因應公司營運發展需求，為提供客戶更具彈性及完整之服務，擬於中國上海以直接投資方式設立持股 100% 之子公司，暫定名稱為「巨有科技 (上海) 集成電路有限公司」，擬投資金額為 50 萬美元，並授權本公司董事長依相關法規全權辦理。