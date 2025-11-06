鉅亨網記者張欽發 台北 2025-11-06 19:15

‌



全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 公布最新獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 5710 萬元，季增 1.16 倍，年增 30.25%，每股純益 1.67 元，2025 年 1-9 月稅後純益 1.36 億元，年減 23.73%，每股純益 4.02 元。益張指出，第四季為傳統出貨旺季，營收及毛利率都有機會較第三季提升。

益張前三季EPS 4.02元 開發自有品牌OGEE倉儲物流解決方案。(鉅亨網記者張欽發攝)

益張 2025 年第三季營收 3.98 億元，毛利率 23.28%，季減 3.73 個百分點，年減 1.4 個百分點，單季稅後純益 5710 萬元，季增 1.16 倍，年增 30.25%，每股純益 1.67 元。

‌



益張 2025 年前三季營收 11.75 億元，毛利率 25.82%，年增 0.34 個百分點，稅後純益 1.36 億元，年減 23.73%，每股 4.02 元。

益張表示，近五年來深耕特殊材質 (不銹鋼)，以及特殊應用領域的開發，在很多倉儲物流的需求都已逐步採用不銹鋼材質產品，因此在歐美都有成功開發新應用的客戶。

此外，不銹鋼為高單價金屬，對提升益張整體的銷售金額亦有所助益，同時隨著原料採購的經濟規模效益，也拉升益張近幾年來整體的毛利率水準。

益張近期也在國內推展自有品牌 OGGEE 移動式倉儲組，該系統為益張自行設計開發，具有提升空間使用效率，及組裝便利不破壞地板的特點。該系統益張也有取得關鍵技術專利，因此近幾年在國內電子科技廠、金融機構及醫療院所內都有所建置應用。