益張前三季EPS 4.02元 開發自有品牌OGEE倉儲物流解決方案
鉅亨網記者張欽發 台北
全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 公布最新獲利資訊，2025 年第三季稅後純益 5710 萬元，季增 1.16 倍，年增 30.25%，每股純益 1.67 元，2025 年 1-9 月稅後純益 1.36 億元，年減 23.73%，每股純益 4.02 元。益張指出，第四季為傳統出貨旺季，營收及毛利率都有機會較第三季提升。
益張 2025 年第三季營收 3.98 億元，毛利率 23.28%，季減 3.73 個百分點，年減 1.4 個百分點，單季稅後純益 5710 萬元，季增 1.16 倍，年增 30.25%，每股純益 1.67 元。
益張 2025 年前三季營收 11.75 億元，毛利率 25.82%，年增 0.34 個百分點，稅後純益 1.36 億元，年減 23.73%，每股 4.02 元。
益張指出，第三季受新台幣匯率升值、醫療照護客戶調節上半年出貨庫存影響，導致合併毛利率較第二季下降，但透過原物料行情低點備料策略，已先行鎖定較低成本庫存，並將於第四季開始投入，再加上第四季醫療照護客戶有開始恢復出貨，且第四季為傳統出貨旺季，營收及毛利率都有機會較第三季提升。
益張表示，近五年來深耕特殊材質 (不銹鋼)，以及特殊應用領域的開發，在很多倉儲物流的需求都已逐步採用不銹鋼材質產品，因此在歐美都有成功開發新應用的客戶。
此外，不銹鋼為高單價金屬，對提升益張整體的銷售金額亦有所助益，同時隨著原料採購的經濟規模效益，也拉升益張近幾年來整體的毛利率水準。
益張近期也在國內推展自有品牌 OGGEE 移動式倉儲組，該系統為益張自行設計開發，具有提升空間使用效率，及組裝便利不破壞地板的特點。該系統益張也有取得關鍵技術專利，因此近幾年在國內電子科技廠、金融機構及醫療院所內都有所建置應用。
另在特殊功能應用的倉儲及物流產品，包括 AGV 搬運車用載具、自動倉儲系統用棧板、晶圓減震推車等，益張公司都能提供解決方案，滿足客戶整體的需求。益張持續邁向高附加價值的特殊應用產品發展策略，希望能在置物及物流的應用領域擴展規模，除可提升整體獲利水準，也將建立更強的企業競爭力。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 益張9月營收下滑至1.13億元 估第四季營收有機會恢復成長
- 益張上半年EPS 2.35元 高附加價值產品營收占比提升
- 益張首季EPS達 1.6元 估本季營收將回升
- 統一Q3每股稅後賺進1.06元 前三季EPS爲2.93元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇