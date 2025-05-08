益張首季EPS達 1.6元 估本季營收將回升
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-08 17:59
全球商用置物設備廠益張 (8342-TW) 今 (8) 日公布最新獲利資訊，益張 2025 年第一季毛利率 27.25%，續創新高，稅後純益 5360 萬元，季減 31.26%，年減 18.1%，每股純益達 1.6 元。
2025 年第一季益張營收 3.7 億元，毛利率 27.25%，季增 1.96 個百分點，年增 1.71 個百分點，稅後純益 5360 萬元，季減 31.26%，年減 18.1%，每股純益達 1.6 元。
益張主管指出，2025 年第一季營收較去年同期微幅下滑，主要係歐盟大客戶商店展示產品出貨下降，但展望第二季可望有所回升，同時醫療照護類別商品，第二季也將有機會成長，在近期外部環境動盪的不利因素干擾下，有機會仍能維持穩健的營運動能。
益張近幾年在毛利率上的表現屢創新高，除了外部環境匯率、原物料行情維持有利的貢獻，近十幾年來，益張持續不斷的進行產品結構優化，以及內部效能提升，已經展現具體的成效。
益張在功能性客製化、製程附加價值高的領域進行開發，持續參加國內外的商用設備類型展覽。同時內部管理與製造效能持續優化，藉以強化獲利能力，及拉高同業競爭者進入的門檻，也具體的呈現營收穩健及獲利提升成果。
益張主管指出，近期在美國對等關稅的議題上，益張會與客戶努力共同解決相關問題，目前仍持續觀察美國政府後續政策實施狀況。至於在新台幣匯率的升值，益張除已經在台幣大幅升值前，處分大部分美金現金部位資產，但益張仍會持續關注匯率變化，將台幣升值衝擊影響降至最低。
益張 2024 年營收 17.4 億元，年增 21.84%，毛利率 25.42%，年增 2.05 個百分點，稅後純益為 2.56 億元，年增 62.11%，每股純益為 7.64 元。益張擬過配發每股 5 元現金股利。
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